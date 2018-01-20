В Канаде убийцу поймали благодаря селфи с орудием преступления

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Канаде девушку приговорили к семи годам лишения свободы за убийство подруги. Раскрыть преступление удалось благодаря селфи, которое убийца выложила в Facebook, сообщает Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Полиция города Саскатун два года занималась расследованием убийства 18-летней Бритни Гаргол, тело которой нашли рядом с городской свалкой.

Подруга убитой Шайенн Роуз Энтони заявила полиции, что они с подругой выпивали в одном из баров, после чего Гаргол покинула заведение с незнакомым мужчиной.

Полиция обратила внимание на селфи, которое Энтони выложила уже после убийства. На девушке был ремень, которым задушили Гаргол. После этого сотрудники правоохранительных органов заметили некоторые несоответствия в показаниях подозреваемой. Один из ее знакомых позднее рассказал полицейским, что девушка сама призналась ему в убийстве в ночь, когда было совершено преступление.

Энтони утверждала, что не помнит, как задушила подругу, однако сам факт убийства не отрицала.