В Ереване на заправке прогремел взрыв, пострадал один человек

ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва на газозаправочной станции на окраине Еревана, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС Армении.

"Девятнадцатого января в 22.51 по местному времени (21.51 мск) поступил сигнал о взрыве газового баллона на газозаправочной станции в ереванском квартале Давташен. Есть один пострадавший. На место выехали три спасательных расчета, оперативные группы Национального центра кризисного управления и Центра медицины катастроф", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, на территории заправки взорвался баллон маршрутной "Газели".

Между тем журналист Гагик Шамшян сообщил с места происшествия, что в результате взрыва были повреждены еще две машины, пострадавший – работник заправочной станции – госпитализирован. Эту информацию и фотографию искореженного микроавтобуса он разместил на своем сайте.