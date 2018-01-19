Раненный в ходе перестрелки в Одессе полицейский умер в больнице

На месте перестрелки в Одессе. 19 января 2018

На месте перестрелки в Одессе. 19 января 2018

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Раненный в ходе перестрелки в Одессе полицейский умер в больнице, заявил в пятницу советник главы областной полиции Руслан Форостяк.

Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Обнаруженный в ходе полицейской операции злоумышленник открыл стрельбу по стражам порядка. Правоохранители ликвидировали нападавшего.

"Тридцатилетний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", — написал Форостяк на свое странице в Facebook.