ООН, 19 янв – РИА Новости. Москва продолжает оказывать помощь Кабулу в укреплении боеспособности вооруженных сил Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжаем оказывать помощь Кабулу в подготовке национальных гражданских и правоохранительных кадров, в укреплении боеспособности вооруженных сил Исламской Республики Афганистан", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН.

Ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России