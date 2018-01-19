Москва призывает к запуску прямых переговоров между Кабулом и талибами*

ООН, 19 янв – РИА Новости. Москва призывает к скорейшему запуску прямых переговоров между властями Афганистана и талибами* для прекращения войны в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН.

"На повестке дня — принятие практических шагов по запуску процесса национального примирения на основе соответствующих резолюций СБ ООН… Последовательно выступаем за скорейшее начало — на основе одобренных СБ ООН критериев — прямых переговоров между правительством Афганистана и движением талибов в интересах прекращения братоубийственной войны", — сказал Лавров.

Ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Открытые дебаты на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития" проходят в пятницу в Совбезе ООН под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

*Террористическая организация, запрещенная в России