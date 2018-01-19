Действия КНДР и Ирана угрожают глобальной стабильности, заявил Мэттис

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Незаконные действия таких режимов как КНДР и Иран угрожают региональной и глобальной стабильности, заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран, продолжают предпринимать незаконные действия, которые угрожают региональной и даже мировой стабильности. Они подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", — завил Мэттис, представляя новую оборонную стратегию США.