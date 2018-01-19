Мэттис сравнил движение "Хезболлах" с ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" является одной из главных террористических угроз наряду с "Аль-Каидой"* и "ИГ"*, заявил в пятницу глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис.

"Несмотря на разгром физического халифата "ИГ"*, воинственные экстремистские организации, такие как "Хезболлах", "ИГ"* и "Аль-Каида"* продолжают сеять ненависть, разрушать мир и убивать невинных людей по всему миру", — сказал Мэттис, представляя национальную оборонную стратегию США.

*Запрещенная в России террористическая организация