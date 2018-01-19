Пентагон видит угрозу в "подрыве Россией" демократии

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Пентагон в новой оборонной стратегии назвал угрозой "подрыв Россией демократических процессов" и расширение ядерного потенциала РФ.

"Россия стремится использовать право вето над решениями стран на периферии РФ в области управления, экономики и дипломатии, чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке", — говорится в новой оборонной стратегии, опубликованной Пентагоном в пятницу.

"Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, в Крыму, на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным", — отмечается в документе.