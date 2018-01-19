Богданов и советник президента Йемена обсудили ситуацию в стране

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с советником президента Йемена, губернатором провинции Аден Абдель Азизом Аль-Мафляхи, на которой стороны обсудили ситуацию в этой стране и выразили обеспокоенность гуманитарным положением в Йемене, сообщило в пятницу российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по военно-политической и гуманитарной ситуации в Йеменской Республике и ее южных провинциях. С российской стороны было подчеркнуто, что путь к возвращению на йеменскую землю мира и безопасности, сохранению территориальной целостности Йемена по- прежнему лежит через взаимоуважительный диалог и учет интересов всех ведущих политических сил этой страны", — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы была также выражена обоюдная обеспокоенность тяжелым гуманитарным положением в Йемене, отмечена необходимость неотложных шагов по облегчению страданий мирных йеменцев.

С августа 2014 года Йемен остается ареной противостояния легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований. Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки повстанцев движения "Ансар Алла" (хуситов) захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха.

2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.