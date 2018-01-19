Одесские власти просят правительство помочь восстановить электроснабжение

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился с просьбой предоставить дополнительные аварийные бригады для восстановления электроснабжения к премьеру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Костину, сообщает пресс-служба Одесской ОГА в пятницу.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине. В Черкасской и Одесской областях 18 января прошли сильные снегопады. Кроме того, в самой Одессе из-за сильного дождя оказались затоплены улицы. Было остановлено движение на международной трассе "Одесса-Киев". Ряд пропускных пунктов на госгранице в Одесской области были закрыты из-за непогоды. По сообщению Госслужбы Украины по ЧС, более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.

"Моя цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех без исключения населенных пунктах (Одесской области – ред.). Еще много объектов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады", — заявил Степанов.

Отмечается, что ремонтным бригадам уже удалось восстановить электроснабжение центральной районной больницы города Арциза Одесской области, который был полностью обесточен.

Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в субботу состоится заседание госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно погодных условий на Украине под председательством вице-премьера регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.