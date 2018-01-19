Лидер "Хезболлах" обвинил Израиль в покушении на руководителя ХАМАС

БЕЙРУТ, 19 янв — РИА Новости. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла обвинил Израиль в покушении на одного из руководителей палестинского движения ХАМАС Мохамада (Абу-Хамзу) Хамдана в городе Сайда на юге Ливана.
"Все говорит о том, что вражеский Израиль стоит за организацией взрыва, который был организован в Сайде против одного из лидеров ХАМАС. Мы надеемся, что к этому отнесутся, как преступлению и нарушению суверенитета",- сказал Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".
По словам лидера ливанских шиитов, подрыв в Сайде является "опасным началом на уровне безопасности Ливана".