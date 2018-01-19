Союзники США должны увеличить вклад в общую оборону, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Союзники и партнеры США должны увеличить вклад в общую оборону, заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Растущая экономическая мощь современных демократий и (наших) партнеров растет, и они должны делать больше", — сказал Мэттис, представляя национальную оборонную стратегию США.

"Когда объединяем ресурсы и делим ответственность за нашу общую оборону, бремя по обеспечению нашей безопасности становится легче", — добавил глава Пентагона.

Он отметил, что со времен окончания Второй мировой войны США несли непропорциональную долю оборонных расходов, но пришло время изменить ситуацию.

Союзники по НАТО на саммите в Брюсселе в мае 2017 года решили составлять ежегодные национальные планы по увеличению вкладов в оборону, выполняя требования новой администрации США и решения, принятые на встрече лидеров в Уэльсе в 2014 году. В них страны-члены будут указывать, как они намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО.