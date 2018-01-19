Жительниц Белоруссии пригласили поработать на лесоповалах

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства проводит набор экспериментальной женской группы для подготовки специалистов по управлению многооперационными лесозаготовительными машинами. Об этом Sputnik Беларусь сообщили в пресс-службе белорусского Министерства лесного хозяйства.

"Чтобы пополнить ряды учащихся, девушкам необходимо иметь свидетельство тракториста-машиниста с отметкой о разрешении управлять тракторами и машинами категории "В", а также медсправку", – рассказали в Минлесхозе.

Обучение женщин работе на харвестерах и форвардерах начнется, как только будут укомплектованы группы (минимум 12 человек).

Продолжительность курсов – несколько недель, в их программе изучение устройства и правил эксплуатации лесозаготовительных машин, технологий и методов работы на заготовке и вывозке древесины и другое.

В Минлесхозе подчеркнули, что надеются на успешную реализацию проекта, так как женщины отличаются внимательным отношением к профессии и обладают такими качествами, как бережность и аккуратность.

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