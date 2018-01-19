Украинцы заставили австралийское ТВ убрать из рекламы символику СССР

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Австралийский телеканал Channel 7 по требованию украинской диаспоры отказался от серпа и молота в рекламном ролике. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Союза украинских организаций Стефан Романов.

Символика использовалась в рекламной кампании кулинарного шоу "Моя кухня правит" (My Kitchen Rules). Скандал разгорелся из-за промо-ролика выпуска с участием двух конкурсанток из России. В нем девушки общались с другими участниками и пили водку под песню Moskau группы Dschinghis Khan.

В организации посчитали идею унизительной и сравнили символику со свастикой.

В итоге ролик остался в эфире, но серп и молотом на видео замазали.