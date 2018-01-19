Полиция сообщила о погибшем в перестрелке в Одессе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Один человек погиб, трое полицейских ранены в результате перестрелки в Одессе, заявил в пятницу представитель областной полиции Руслан Форостяк.
"Преступник застрелен на месте; трое полицейских ранены, один тяжелый, находится в медицинском учреждении", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.
По его словам, полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После его обнаружения он начал стрельбу по полицейским. Правоохранители застрелили нападавшего.