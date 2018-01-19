В Германии арестовали предполагаемого террориста турецкого происхождения

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Гражданина Турции арестовали в Германии по подозрению в участии в террористической группировке "Джунд аш-Шам"*, сообщает генпрокуратура ФРГ.

По данным следствия, 34-летний Онур Б. выехал в январе 2013 года из Германии сначала в Турцию, а затем в Сирию. Там, считает следствие, он присоединился к террористам из "Джунд аш-Шам"*, прошел подготовку в лагере боевиков и участвовал в военных действиях.

В сентябре 2013 года он отбыл в Турцию, а затем вернулся в Германию.

*Запрещенная в России террористическая организация