В ДНР заявили о хакерских атаках на сервисы оператора связи

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу заявило об увеличении числа хакерских атак на сервисы и оборудование оператора связи ДНР.
"С конца 2017 года участились DDoS-атаки на сервисы и оборудование госпредприятия "Республиканский оператор связи". За январь 2018 года специалистам ГП "РОС" пришлось отразить восемь масштабных атак", — сообщил журналистам представитель минсвязи ДНР.
В министерстве отмечают, что эти атаки направлены на "дискредитацию доброго имени компании "Республиканский оператор связи". "Совпадение времени начала атак с отключением связи "Vodafone Украина" позволяет предположить, что DDoS-атаки идут с украинской стороны. Эти атаки приводят к незначительному падению скорости доступа к российскому сегменту интернета для пользователей услуг как домашнего, так и мобильного интернета ГП "РОС", — добавили в ведомстве.