В ДНР заявили о хакерских атаках на сервисы оператора связи

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу заявило об увеличении числа хакерских атак на сервисы и оборудование оператора связи ДНР.

"С конца 2017 года участились DDoS-атаки на сервисы и оборудование госпредприятия "Республиканский оператор связи". За январь 2018 года специалистам ГП "РОС" пришлось отразить восемь масштабных атак", — сообщил журналистам представитель минсвязи ДНР.

В министерстве отмечают, что эти атаки направлены на "дискредитацию доброго имени компании "Республиканский оператор связи". "Совпадение времени начала атак с отключением связи "Vodafone Украина" позволяет предположить, что DDoS-атаки идут с украинской стороны. Эти атаки приводят к незначительному падению скорости доступа к российскому сегменту интернета для пользователей услуг как домашнего, так и мобильного интернета ГП "РОС", — добавили в ведомстве.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков. В среду после гарантий безопасности со стороны Киева и ЛНР в районе населенного пункта Веселая Гора начались работы по восстановлению связи. В пятницу в ЛНР сообщили, что работы по восстановлению связи "Vodafone-Украина" завершены.