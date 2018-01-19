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Политолог рассказал, довольны ли избиратели работой Трампа

17:0019.01.2018
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избиратели США в целом недовольны работой президента Дональда Трампа, однако Трамп заслужил хорошие оценки по экономике и борьбе с терроризмом и сохраняет прочную поддержку своих сторонников, считает руководитель факультета политических наук в Университете штата Айова Мак Шелли.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Трамп вступил в должность президента США год назад — 20 января 2017 года.

"Парой исключений является его работа по экономике и терроризму, в особенности по ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.) Трамп вполне хорошо выступает в опросах по этим проблемам. Это очевидные исключения, а почти во всех остальных категориях достаточно значительное большинство считает, что он не справляется хорошо со своей работой в конкретных областях или в целом", — сказал Шелли РИА Новости.

По его словам, выполнение Трампом ключевого обещания о проведении налоговой реформы не сильно помогло президенту в общественном мнении. "Налоговый закон был не очень хорошо воспринят общественным мнением в целом, это то, чего хотела "донорская база" Трампа — богатые доноры и корпорации", — сказал политолог. По его словам, другое ключевое обещание — построить стену на границе с Мексикой — пока не реализовано, и ясно, что речь вряд ли будет идти о сплошном высоком заграждении по всей границе, как изначально обещал Трамп.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"С точки зрения общественного настроения Трамп не выполнил большинство из своих обещаний. С другой стороны… опросы показывают, что у него очень, очень сильное ядро поддержки — где-то 35%", — подчеркнул Шелли. При этом, по его словам, 90% этого "ядра" довольны работой Трампа.

Администрация президента США
© Инфографика
Администрация президента США

Известно, что нынешний президент США получил лишь 47% голосов избирателей, но выиграл при этом большинство выборщиков от штатов. Противники Трампа были непропорционально распределены по штатам, которые и так проголосовали бы за демократов, таких как Калифорния.

Политолог считает, что, несмотря на твердую поддержку сторонников, дальнейшим электоральным перспективам Трампа угрожает его непопулярность среди независимых избирателей.

"Трамп пользуется неважной поддержкой среди независимых избирателей. Республиканцы обычно могут избраться в Белый дом — с большинством голосов избирателей или нет — получив 60% или больше из числа независимых, поскольку среди зарегистрированных избирателей больше демократов, а явка (сторонников обеих партий — ред.) примерно одинакова", — сказал Шелли.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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"Ясно, что независимые не очень-то довольны работой Трампа, их степень недовольства вполне близка к этому показателю у зарегистрированных избирателей Демократической партии", — добавил он. По его словам, это главное, о чем должны беспокоиться республиканцы.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. При этом республиканцам, а вместе с ними и Трампу, предстоит отстаивать контроль над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах в ноябре 2018 года.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США
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