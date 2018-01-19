РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

На Украине завершилась седьмая сессия Рады

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (204)
16:5119.01.2018
(обновлено: 18:08 19.01.2018)
01721
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко (в центре) на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоЛидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко (в центре) на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в пятницу закрыл седьмую сессию парламента, депутаты продолжат работу 6 февраля. За день до закрытия сессии парламентарии приняли резонансный закон о Донбассе, но так и не рассмотрели в первом чтении законопроект об антикоррупционном суде, на принятии которого настаивает МВФ.

Реинтеграция Донбасса

Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
Закон о реинтеграции Донбасса хотели принять еще до Нового года, но его рассмотрение несколько раз откладывали. В документе РФ названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Донбасса, что он "неотъемлемая часть" Украины. В то же время представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

МИД РФ заявил, что законом о реинтеграции Донбасса Украина хоронит минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате". По мнению ведомства, документ полностью противоречит минским соглашениям, и "ни о какой "реинтеграции" в нем речи не идет, а напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан".

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что этот документ не поможет вернуть регион под контроль Киева и может спровоцировать эскалацию конфликта.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Другие законы

Образцы вооружения и военной техники, находящейся на оснащении украинской армии у здания Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украина готовится к новой войне, заявили в МИД России
Депутаты утвердили ряд ключевых реформ, в частности, медицинскую, пенсионную реформу, а также реформу образования, которая существенно ограничивает обучение на языке нацменьшинств. Кроме этого, Рада утвердила госбюджет на текущий год.

"Это была продуктивная работа всех нас, всего зала. Когда в начале года мы обнародовали планы по реформам, много кто не верил, что это возможно, но тем не менее, фактически все запланированные реформы были приняты в этом зале", — сказал Парубий. По его словам, в ходе работы седьмой сессии депутаты приняли 62 закона.

Положительно оценил работу уходящей сессии также лидер крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Считаю 7-ю сессию работы парламента удачной. Это стало возможным благодаря совместной работе президента, кабинета министров и парламента. В течение сентября-октября мы смогли принять сверхважные реформы. Также в течение этой сессии было принято много важных социальных законопроектов, законопроектов, направленных на поддержание нашей армии", — сказал политик.

Согласно утвержденному календарному плану, восьмая сессия Верховной рады Украины восьмого созыва начнет работу 6 февраля и завершит ее 13 июля.

Новая сессия — новые задачи

Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине
© Flickr / The National Guard /Sgt. Anthony Jones
Мнение: Рада фактически узаконила оккупацию Украины иностранными войсками
Как ожидается, парламент в ходе новой сессии должен приступит к рассмотрению законодательства о создании антикоррупционного суда Украины. Принятие этого закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Порошенко законопроект внес на рассмотрение Рады, заявив, что в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Депутаты зарегистрировали еще четыре альтернативных законопроекта. Евросоюз выступил с критикой в адрес администрации Порошенко, заявив, что законопроект противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Также президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

Депутаты также приступят к рассмотрению ряда кадровых вопросов. В Раде планируют уволить главу Нацбанка Велерию Гонтареву и назначить нового руководителя регулятора, президент предлагает кандидатуру ее заместителя Якова Смолия. Депутаты также хотят назначить новый состав ЦИК.

"Весной мы подойдем к завершению избирательной реформы. Думаю, это один из наших амбициозных планов на следующую сессию. Кроме того, главными будут вопросы, которые касаются национальной безопасности и обороны. Мы также должны принять ряд законопроектов, которые касаются имплементации соглашения об ассоциации с ЕС", — сказал глава парламента Парубий.

По мнению лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, на следующей сессии парламент должен заслушать отчет правительства и принять ряд социальных законопроектов, направленных на поддержку людей.

"Прежде всего, мы должны заслушать правительство, чтобы оно представило программу восстановления экономики. Если такой программы нет, то правительство должно уйти в отставку. Также в сегодняшней ситуации мы должны поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается – переселенцев, инвалидов, ветеранов. Социальные законопроекты есть, в том числе и авторства нашей фракции, и мы должны провести их через парламент", — сказал политик.

Никаких уступок!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Никаких уступок!
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена