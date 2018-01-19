МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль сожалеет о прошлогоднем дипломатическом инциденте в израильском посольстве в Иордании и обязуется выплатить компенсации правительству королевства в связи с гибелью двух его подданных, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильская дипмиссия в Иордании была закрыта с июля 2017 года по середину января 2018 года. Тогда персонал посольства был экстренно эвакуирован после того, как охранник-израильтянин застрелил двух иорданцев в ходе ссоры, вспыхнувшей при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Израиль в четверг подтвердил достижение соглашения с Иорданией об урегулировании прошлогоднего дипломатического инцидента и немедленном возобновлении работы своего посольства в Аммане.

"Израиль сожалеет об инциденте в Иордании, в результате которого израильский охранник посольства застрелил двух гражданин Иордании", — цитирует издание "Гаарец" заявление Нетаньяху, которое он сделал в самолете на пути из Индии.

По словам израильского премьера, его страна выплатит компенсации иорданскому правительству, а не семьям погибших, как сообщалось ранее в иорданских СМИ.

Нетаньяху подчеркнул, что назначит нового посла в Аммане в ближайшее время.

Иордания — одна из двух, наряду с Египтом, арабских стран, которые имеют дипломатические связи с Израилем.