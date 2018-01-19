МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль сожалеет о прошлогоднем дипломатическом инциденте в израильском посольстве в Иордании и обязуется выплатить компенсации правительству королевства в связи с гибелью двух его подданных, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Израиль сожалеет об инциденте в Иордании, в результате которого израильский охранник посольства застрелил двух гражданин Иордании", — цитирует издание "Гаарец" заявление Нетаньяху, которое он сделал в самолете на пути из Индии.
По словам израильского премьера, его страна выплатит компенсации иорданскому правительству, а не семьям погибших, как сообщалось ранее в иорданских СМИ.
Нетаньяху подчеркнул, что назначит нового посла в Аммане в ближайшее время.
Иордания — одна из двух, наряду с Египтом, арабских стран, которые имеют дипломатические связи с Израилем.