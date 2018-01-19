МИД предупредил россиян о возможных антиамериканских протестах в Пакистане

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных антиамериканских протестных акциях в Пакистане в ближайшее время и рекомендовало в связи с этим избегать мест массового скопления людей.

"Пакистан – планируются антиамериканские протестные акции в крупных городах страны, в том числе город Карачи (провинция Синд) 28.01 и в столице городе Исламабад 04.02; в Исламабаде действует временный запрет на проведение митингов до 17.03; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в сети микроблогов Twitter.

Ранее министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что его страна приостановила сотрудничество с США по линии военных и разведывательных служб. Такое решение было принято спустя несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о прекращении материальной помощи Пакистану в области безопасности. Причиной этому послужили недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры Исламабада по борьбе с терроризмом.

Кроме этого, министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Исламабад никогда не поступится своими национальными интересами и готов обойтись без помощи со стороны Соединенных Штатов.