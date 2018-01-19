Чешского премьера лишили депутатской неприкосновенности

ПРАГА, 19 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Чешский парламент лишил премьер-министра и долларового миллиардера Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности.

Без иммунитета также остался его соратник Ярослав Фалтынек.

Чешская полиция подозревает обоих политиков в мошенничестве. Расследование ведется с 2015 года и связано с получением фирмой Бабиша субсидии ЕС в размере двух миллионов евро.

За лишение их неприкосновенности проголосовали депутаты из всех фракций, кроме движения ANO, которое создал и возглавляет Бабиш. В октябре это движение с большим перевесом выиграло выборы в парламент, поэтому президент Милош Земан поручил Бабишу сформировать правительство.

Однако из-за расследования, которое, по словам премьера, инициировали его политические противники, партии отказались с ним сотрудничать. Он был вынужден сформировать кабинет меньшинства, в который вошли представители ANO и беспартийные эксперты.

На этой неделе парламент выразил недоверие этому правительству, которое затем объявило об отставке. Президент, как ожидается, намерен принять ее 24 января.

Ранее Земан говорил, что предоставит Бабишу еще одну попытку сформировать кабинет, а расследование в отношении премьера он назвал "полицейской провокацией".

Сам Бабиш не исключил, что на пост главы нового кабинета могут выдвинуть другого представителя ANO. Этот вариант руководство движения обсудит в понедельник.

"Гнездо аиста"

Журнал Forbes оценивает состояние премьера в 4,5 миллиарда долларов, основа его бизнес-империи — крупнейший в Восточной Европе агрохолдинг Agrofert.

Как отмечали чешские СМИ, в 2008 году Бабиш выделил из состава холдинга одну из фирм, переименованную в ферму "Гнездо аиста", и добился для нее субсидии Евросоюза. Субсидия предназначалась для малых и средних компаний, занимающихся туристическим бизнесом.

После получения денег "ферма" вновь стала частью Agrofert.