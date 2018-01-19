Чешского премьера лишили депутатской неприкосновенности

ПРАГА, 19 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Чешский парламент лишил премьер-министра и долларового миллиардера Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности.
Без иммунитета также остался его соратник Ярослав Фалтынек.
Чешская полиция подозревает обоих политиков в мошенничестве. Расследование ведется с 2015 года и связано с получением фирмой Бабиша субсидии ЕС в размере двух миллионов евро.
За лишение их неприкосновенности проголосовали депутаты из всех фракций, кроме движения ANO, которое создал и возглавляет Бабиш. В октябре это движение с большим перевесом выиграло выборы в парламент, поэтому президент Милош Земан поручил Бабишу сформировать правительство.
Однако из-за расследования, которое, по словам премьера, инициировали его политические противники, партии отказались с ним сотрудничать. Он был вынужден сформировать кабинет меньшинства, в который вошли представители ANO и беспартийные эксперты.
Ранее Земан говорил, что предоставит Бабишу еще одну попытку сформировать кабинет, а расследование в отношении премьера он назвал "полицейской провокацией".
Сам Бабиш не исключил, что на пост главы нового кабинета могут выдвинуть другого представителя ANO. Этот вариант руководство движения обсудит в понедельник.
"Гнездо аиста"
Как отмечали чешские СМИ, в 2008 году Бабиш выделил из состава холдинга одну из фирм, переименованную в ферму "Гнездо аиста", и добился для нее субсидии Евросоюза. Субсидия предназначалась для малых и средних компаний, занимающихся туристическим бизнесом.
После получения денег "ферма" вновь стала частью Agrofert.