В ЛНР начались сборы резервистов

ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Сборы резервистов начались в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"На этой неделе в республике начались плановые сборы с резервистами. Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения", — сообщил Филипоненко.

По его словам, с резервистами будут проведены занятия по подготовке специалистов и офицерского состава. Представитель оборонного ведомства отметил, что на этой неделе с подразделениями Народной милиции ЛНР проводились занятия по тактической, огневой и специальной подготовке, а также контрольные занятия по военно-медицинской и топографической подготовке.

"Проведены практические стрельбы и занятия по слаживанию взводов, в ходе которых были отработаны различные тактические задачи при ведении обороны и проведении контратаки", — отметил Филипоненко.