Место переговоров по Донбассу вторично, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Искать причину стагнации мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно в отсутствии желания Киева выполнять взятые на себя обязательства, а не в месте проведения переговоров, заявил РИА Новости Денис Пушилин — полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе.
"Место проведения переговоров – вторично. Причину стагнации переговорного процесса нужно искать не в конкретной стране или городе, принимающем переговорщиков, а в отсутствии политической воли и желания выполнять взятые на себя обязательства у одной из сторон конфликта. Именно на это нужно обратить внимание и Казахстану, и США", — отметил Пушилин.
По его словам, вина за то, что "Минск" зашел в тупик, как выразился американский президент, полностью лежит на Украине".
Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.