Место переговоров по Донбассу вторично, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Искать причину стагнации мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно в отсутствии желания Киева выполнять взятые на себя обязательства, а не в месте проведения переговоров, заявил РИА Новости Денис Пушилин — полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил, что успех переговоров "вряд ли зависит от места проведения", потому "можно перенести хоть в Антарктиду".

"Место проведения переговоров – вторично. Причину стагнации переговорного процесса нужно искать не в конкретной стране или городе, принимающем переговорщиков, а в отсутствии политической воли и желания выполнять взятые на себя обязательства у одной из сторон конфликта. Именно на это нужно обратить внимание и Казахстану, и США", — отметил Пушилин.

По его словам, вина за то, что "Минск" зашел в тупик, как выразился американский президент, полностью лежит на Украине".

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.