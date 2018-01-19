МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия приветствует прямые переговоры Сеула и Пхеньяна, призывает избегать заявлений, которые могут подорвать этот хрупкий процесс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем продолжающийся процесс прямых переговоров между Севером и Югом. Мы считаем, что в условиях продолжающегося прямого диалога очень важно избегать каких-либо действий или заявлений, которые могут подорвать эту хрупкую атмосферу диалога", — сказал Песков журналистам.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что Россия не выполняет все санкции, введенные в отношении КНДР на уровне ООН, в частности те, что касаются поставок топлива. Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер выступил с утверждением о том, что Россия "совсем не помогает" в разрешении ситуации с КНДР. Более того, по его мнению, Москва якобы "нивелирует" то, что делает Пекин.

Песков отметил, что Москва не видит смысла обсуждать то, "кто больше или меньше помогает" урегулированию.

"Главное, что процесс этого прямого диалога сейчас идет, и он заслуживает всеобщей поддержки", — добавил Песков.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи по инициативе США. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.