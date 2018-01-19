Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса‍

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России украинский закон о реинтеграции Донбасса и политическое урегулирование в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования", — сказал он.
По словам Пескова, в этом контексте была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и нормандского формата.
Кроме того, члены Совбеза продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию в связи с подготовкой Национального конгресса в Сочи, а также обсудили некоторые вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.
Верховная рада Украины 18 января приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Он дает главе государство право использовать Вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета и фактически узаконивает применение армии на востоке страны без объявления войны. Россия в документе называют "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". В Москве считают, что законопроект практически хоронит Минские соглашения и свидетельствует о том, что Киев готовится к новой войне.