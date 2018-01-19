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Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса‍

15:0319.01.2018
(обновлено: 08:21 20.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фотоВладимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России украинский закон о реинтеграции Донбасса и политическое урегулирование в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
Минские соглашения неизменны, заявили в правительстве Германии

"В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования", — сказал он.

По словам Пескова, в этом контексте была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и нормандского формата.

Кроме того, члены Совбеза продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию в связи с подготовкой Национального конгресса в Сочи, а также обсудили некоторые вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Жупел под выборы. Украинцы разгадали уловку власти
На совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Верховная рада Украины 18 января приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Он дает главе государство право использовать Вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета и фактически узаконивает применение армии на востоке страны без объявления войны. Россия в документе называют "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". В Москве считают, что законопроект практически хоронит Минские соглашения и свидетельствует о том, что Киев готовится к новой войне.

 

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

 

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В мире
Комментарии
24 пользователя оставили 24 комментария
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Юрий Смольянов
Пора бы уже не обсуждать на разных советах положение дел на востоке Украины, где проливается кровь русскоязычного населения, а по образу и подобию США поставить достаточное вооружение для армии ДНР и ЛНР, чтобы они могли нанести сокрушительный удар по вооруженным формированиям военных преступников...
21:10
19.01.2018
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19.01.2018
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