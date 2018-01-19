Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса‍

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России украинский закон о реинтеграции Донбасса и политическое урегулирование в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования", — сказал он.

По словам Пескова, в этом контексте была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и нормандского формата.

Кроме того, члены Совбеза продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию в связи с подготовкой Национального конгресса в Сочи, а также обсудили некоторые вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

На совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Верховная рада Украины 18 января приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Он дает главе государство право использовать Вооруженные силы в мирное время для защиты суверенитета и фактически узаконивает применение армии на востоке страны без объявления войны. Россия в документе называют "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". В Москве считают, что законопроект практически хоронит Минские соглашения и свидетельствует о том, что Киев готовится к новой войне.