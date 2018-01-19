БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Администрация социальной сети Instagram присоединилась к инициативе Еврокомиссии об удалении сообщений, разжигающих рознь, другие — Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft – за последний год стали гораздо активнее удалять подобные материалы, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

В 2016 году ЕК и четыре крупнейших интернет-компании — Facebook, Google, Twitter и Microsoft — согласовали кодекс поведения, чтобы бороться с распространением во всемирной сети незаконных сообщений, разжигающих ненависть. Согласно договоренности, компании должны изучать уведомления, в том числе от рядовых пользователей, о появлении таких сообщений и, основываясь на действующих правилах и нормах и национальном законодательстве, при необходимости удалять их в течение 24 часов.

"Показатели улучшились. По сравнению с 28% в 2016 году процент удаленных незаконных сообщений, разжигающих ненависть, вырос до 70% в конце 2017 года. Кроме того, более 80% оповещений, сделанных пользователями социальных сетей и доверенными источниками, рассматриваются в течение 24 часов", — сказала Юрова журналистам.

По ее словам, большая часть незаконных сообщений, удаленных администрациями соцсетей, касается оскорблений, основанных на этническом происхождении, выпадов против мусульман и проявлений ксенофобии.

Она также сообщила, что "Instagram решил принять участие в борьбе с незаконными разжигающими ненависть сообщениями в интернете и также будет применять кодекс поведения".

"Сегодня утром мне сообщили, что присоединяется и Google+", — заявила еврокомиссар.

ЕК отмечает, что социальным сетям по-прежнему следует активнее реагировать на сообщения пользователей, третья часть оповещений которых остаются без ответа.