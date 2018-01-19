Силовики десять раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 180 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"В целом за минувшую неделю украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики была выпущена 181 единица снарядов, мин и гранат", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, что огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберного и стрелкового оружия. "По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на три", — отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Филипоненко добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям Народной милиции в районе пяти населенных пунктов ЛНР. "В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано", — сказал он.