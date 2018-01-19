"Оппозиционный блок" потребовал отменить закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде зарегистрировали постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, который был принят в четверг.

Согласно информации на сайте Рады, соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте в пятницу. Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание пока Рада не рассмотрит это постановление. Однако украинский парламент в пятницу завершил работу и ушел на каникулы до 6 февраля.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что планирует подписать принятый закон примерно через три дня, после чего документ будет передан на подпись президенту.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.