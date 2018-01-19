Обвиняемый в попытке теракта в лондонском метро не признал вину

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Выходец из Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али, обвиняемый в попытке теракта на станции лондонского метро Parsons Green, заявил в пятницу, что не признает себя виновным.

Пятнадцатого сентября прошлого года в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный инцидент стал пятым по счету терактом в 2017 году.

Восемнадцатилетний Али, проживавший в графстве Саррей, принял участие в заседании центрального лондонского уголовного суда Олд-Бейли по видеосвязи из тюрьмы для опасных преступников Белмарш.

Он заявил, что невиновен по обоим пунктам обвинения: Али обвиняется в попытке убийства и в использовании химического вещества для взрыва с целью убийства.

Суд оставил его под стражей до суда, который начнется 5 марта и продлится, предположительно, две недели.