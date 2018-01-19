На Корсике заключенные напали на смотрителей

ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Трое заключенных напали в пятницу на смотрителей тюрьмы в коммуне Борго на Корсике, двое сотрудников пенитенциарного учреждения ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюрьмы.

"Сегодня заключенные напали на двоих смотрителей тюрьмы. Сотрудники получили ранения, их увезли в "скорой", — сообщила представитель тюрьмы.

Нападение на смотрителей произошло на фоне продолжающихся с начала недели протестов сотрудников пенитенциарных учреждений. Недовольство вспыхнуло после нападения на надзирателей тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале), в результате которого ранения получили три человека. В течение недели произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.

Согласно заявлению профсоюзов, в четверг на территории Франции протестующими сотрудниками тюрем были заблокированы 123 места лишения свободы, участие в акциях протеста принимают более 4 тысяч человек. Профсоюзы призвали своих коллег продолжать акции и в пятницу, "заблокировав максимальное количество учреждений".

Сотрудники тюрем ожидают результатов от переговоров с представителями министерства юстиции, однако долгие встречи, продолжавшиеся порой и ночью, к настоящему времени не привели к результату.

Среди требований, которые выдвигают протестующие — наем нового персонала, введение особых мер в отношении экстремистски настроенных заключенных и другие аспекты, касающиеся повышения безопасности и улучшения условий труда.