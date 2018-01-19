Мэр Гданьска встретится с калининградцами, машину которых забросали камнями

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Мэр польского города Гданьска встретится с калининградскими туристами, машину которых забросали камнями, сообщило издание gdansk.pl.

Автомобиль с российскими номерами закидали камнями в польском Гданьске 13 января. Жительница Калининграда Екатерина Молодцова написала об инциденте, который случился с ее мамой и четырехлетней дочкой, в Facebook. По ее словам, нападение произошло в историческом центре города в то время, когда ее мать сажала ребенка в машину. Камни сильно повредили заднее стекло автомобиля. В генеральном консульстве России в Гданьске подтвердили факт происшествия, полиция начала поиск неизвестных.

"Гданьск является и останется дружественным и открытым городом для иностранцев, независимо от неприятных происшествий. И гости из Калининградской области особенно ценны, и мы рады им. Они посещают наши магазины, рестораны или гостиницы, пользуются аэропортом и нашими паромными терминалами в большом количестве, посещают музеи", — цитирует издание слова главы Гданьска Павла Адамовича, отмечая, что встреча пройдет в мэрии города.

Молодцова подтвердила в Facebook, что ее родные встретятся с мэром Гданьска по его личному приглашению.

Как ранее сообщили РИА Новости в полиции Гданьска, поиски хулиганов продолжаются.