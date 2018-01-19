ЛНР приостановила восстановление связи "Vodafone-Украина" из-за обстрела

ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Работы по восстановлению связи мобильного оператора "Vodafone-Украина" в самопровозглашенной Луганской народной республике приостановили из-за минометного обстрела района украинскими силовиками, заявили РИА Новости в пятницу в Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков. В среду после гарантий безопасности со стороны Киева и ЛНР в районе населенного пункта Веселая Гора начались работы по восстановлению связи.

"Восемнадцатого января, во время проведения работ по восстановлению мобильной связи "Vodafone" в районе населенного пункта Веселая гора в ЛНР, украинские силовики открыли огонь из 82-миллиметрового миномета со стороны города Счастье", — заявил представитель ведомства.

В Народной милиции добавили, что в связи с инцидентом утром в пятницу работы по восстановлению связи не были продолжены из соображений безопасности.

"Работы будут возобновлены сегодня во второй половине дня при условии, что ВСУ будут выполнять данные Украиной гарантии безопасности и придерживаться режима тишины", — заявил собеседник агентства. По данным ведомства, до проведения ремонтно-восстановительных работ обстрелы на данном участке местности украинскими силовиками не проводились.

"В течение нескольких минувших дней украинская сторона обвиняла республику в нежелании предоставить гарантии безопасности при работе их специалистов, однако ни одного обращения от них не поступало, а на неоднократные обращения со стороны ЛНР украинская сторона отвечала отказом", – заявили в Народной милиции.

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