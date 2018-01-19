Латвийский доброволец УДА*, пропавший в Британии, может быть жив

РИГА, 19 янв – РИА Новости. Спустя неделю после исчезновения латвийца Микуса Альпса на британском острове Гернси кто-то пользуется его аккаунтом в Facebook для добавления участников в группу "Помоги защитникам Украины", сообщает Sputnik Латвия.

На прошлой неделе местная полиция рассказала, что обнаружила сгоревшую машину и человеческие останки в ней, и попросила помочь в поисках 33-летнего Микуса Альпса.

На следующий день "Украинская добровольческая армия"* (УДА) распространила в Facebook заявление о том, что Альпс был добровольцем батальона в течение двух лет, и что его пытали, убили и сожгли вместе с машиной. Тем не менее, там говорится, что личность погибшего и причина смерти пока не установлены, а Альпс считается пропавшим без вести.

Позже местные журналисты обнаружили, что некто, использовавший аккаунт Альпса в Facebook, добавлял участников в группу Help Ukrainian Defenders CI ("Помоги защитникам Украины") 15 января, то есть спустя неделю после его исчезновения.

Отмечается, что этот аккаунт активен и сегодня.

Впрочем, СМИ не исключают, что Альпс передал кому-то свой пароль от аккаунта, или страничка изначально была создана кем-то другим. Также возможно, что приглашения вступить в группу были разосланы раньше, а приняты только сейчас.

Офицер полиции Гернси Патрик Райс сообщил, что его ведомству известно об активности аккаунта Альпса в Facebook.

В полиции рассказали, что на Гернси должен был прибыть эксперт-криминалист из Великобритании, чтобы провести вскрытие найденных в машине останков. О предварительных результатах экспертизы журналистам расскажут на пресс-конференции.

В правоохранительных органах подтвердили, что у Альпса было разрешение на ношение такого же оружия, какое было найдено в сгоревшей машине.

*Экстремистская группировка, запрещенная в России

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