Палестинец сбил израильских военных на Западном берегу реки Иордан

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Палестинец на Западном берегу реки Иордан совершил наезд на автомобиле на израильских военных, один солдат получил ранение, водитель задержан, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад была совершена попытка наезда рядом с местом омовения Каср-аль-Яхуд на Западном берегу. Палестинский автомобиль, не получивший разрешения на въезд, наехал на военных, в результате чего один солдат получил легкое ранение", — говорится в Twitter армии.

В пресс-службе добавили, что военные задержали водителя автомобиля и в настоящий момент допрашивают его.