МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Франка Ла Рю отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, пишет газета Daily Mail.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, в ноябре прошлого года руководству ЮНЕСКО поступила жалоба на 65-летнего Ла Рю от женщины, которая заявила о домогательствах с его стороны, продолжавшихся несколько месяцев в 2016 и 2017 годы. В связи с этим в организации было начато внутреннее расследование. Источники сообщили, что сама женщина пережила эмоциональный срыв и проходила лечение.

"Франк Ла Рю был освобожден от своих обязанностей до дальнейшего распоряжения", — заявил представитель организации. "У нас нет дальнейших комментариев, кроме того, что в ЮНЕСКО существуют определенные процедуры, которые предусматривают, помимо прочего, внутреннее расследование для рассмотрения жалоб о домогательствах и сообщений о случаях домогательства", — добавил представитель ЮНЕСКО.

Сам Ла Рю отказался ответить на вопрос издания о том, отрицает ли он обвинения в домогательствах. "Я не хочу ничего говорить, большое спасибо", — заявил он и повесил трубку.

В пресс-службе ЮНЕСКО не смогли прокомментировать РИА Новости информацию издания.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии.