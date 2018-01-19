МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Франка Ла Рю отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, пишет газета Daily Mail.
"Франк Ла Рю был освобожден от своих обязанностей до дальнейшего распоряжения", — заявил представитель организации. "У нас нет дальнейших комментариев, кроме того, что в ЮНЕСКО существуют определенные процедуры, которые предусматривают, помимо прочего, внутреннее расследование для рассмотрения жалоб о домогательствах и сообщений о случаях домогательства", — добавил представитель ЮНЕСКО.
В пресс-службе ЮНЕСКО не смогли прокомментировать РИА Новости информацию издания.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии.