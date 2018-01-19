Избирателям в Бельгии предложили регистрировать себя в качестве доноров

БРЮССЕЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Валлонии, франкоязычного региона на юге Бельгии, объявили, что избирателям в ходе выборов местных органов власти 14 октября будет впервые предложена возможность зарегистрировать себя в качестве посмертных доноров органов.

"Те, кто этого пожелает, могут в день выборов зарегистрироваться в качестве донора", — сказала в пятницу в эфире телерадиокомпании RTBF министр Валлонии по местным органам власти Валери де Бю.

В Бельгии после смерти человека его органы, если он не оставил соответствующее письменное уведомление-запрет, могут быть взяты в донорских целях. Это регламентировано национальным законодательством. Таким образом, в качестве потенциальных доноров органов рассматриваются все граждане королевства.