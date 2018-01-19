Замглавы МИД Ирана хочет обсудить с Богдановым ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Тегеран уверен, что консультации с Москвой и Анкарой будут способствовать скорейшему урегулированию кризиса в Сирии, заявил замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари.

Открывая встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, Ансари сообщил, что рассчитывает обсудить ситуацию в Сирии, Ливии, Ираке и Йемене.

"Также хотел бы обменяться оценками по вопросу, связанному с Палестиной и кризисом, который продолжается уже десятилетиями, а также обсудить вопрос, связанный с Иерусалимом", — сказал Ансари.

Он напомнил, что после встречи в российском МИД отправится в Сочи, где пройдут трехсторонние консультации РФ, Турции и Ирана по Сирии и вопросу организации и проведения конгресса национального диалога Сирии, который запланирован на 29-30 января.

"Я уверен, что эти консультации будут способствовать нашему совместному сотрудничеству с целью скорейшего урегулирования этого вопроса. Есть очень большой потенциал у наших двух стран по урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом. Надеюсь, что консультации сегодня будут способствовать увеличению подобного сотрудничества", — добавил иранский дипломат.

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