Во Франции профсоюзы продолжают призывать к блокировкам тюрем

ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Профсоюзы работников французских тюрем — UFAP UNSa Justice и CGT Pénitentiaire — продолжают призывать коллег к активным действиям ради выполнения властями требований по улучшению условий труда сотрудников пенитенциарных учреждений.

Согласно совместному коммюнике двух организаций, 18 января, "сотрудники более 123 пенитенциарных учреждений были мобилизованы, учреждения были заблокированы, в акциях принимали участие более 4,8 тысячи человек".

Профсоюзы призвали своих коллег продолжать акции и в пятницу, "заблокировав максимальное количество учреждений".

Протесты сотрудников тюрем продолжаются во Франции с начала недели. Причиной для недовольства стала серия нападений заключенных на тюремных смотрителей, в результате которых не менее 10 человек получили различные ранения. Профсоюзы вступили в переговоры с представителями министерства юстиции, однако долгие встречи, продолжавшиеся порой и ночью, к настоящему времени не привели к результату.

Среди требований, которые выдвигают сотрудники тюрем — наем нового персонала, введение особых мер в отношении экстремистски настроенных заключенных и другие аспекты, касающиеся повышения безопасности и улучшения условий труда.