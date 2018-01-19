Глава Армении предложил кандидатуру Саркисяна на пост президента

ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Действующий глава Армении Серж Саргсян предложил в пятницу кандидатуру посла страны в Великобритании Армена Саркисяна на пост президента страны, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.

Накануне кандидатура Саркисяна была одобрена на заседании исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении. Саргсян предлагает кандидатуру как лидер РПА — самой крупной парламентской партии, впоследствии партия может выдвинуть эту кандидатуру на выборы.

"Саргсян сегодня провел встречу с выдвинутым исполнительным органом Республиканской партии Армении на пост президента страны Арменом Саркисяном. Президент от имени имеющей большинство в парламенте политической силы предложил Саркисяну дать согласие на выдвижение в качестве кандидата в президенты Республики Армения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

После окончания президентского срока Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст Конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

Армен Саркисян родился в 1953 году в Ереване. Окончил Ереванский государственный университет и аспирантуру. Кандидат физико-математических наук. Член международного института стратегических исследований, Британского астрономического общества, почетный член панармянского академического и научного общества и других международных организаций. Автор десятков научных статей и пособий на темы политики, теоретической физики, астрофизики и компьютерного моделирования.

В начале 1990-х годов заведовал кафедрой компьютерного моделирования сложных систем Ереванского госуниверситета. В 1992 году перешел на дипломатическую работу, был временным поверенным в делах Армении в Великобритании, а затем послом в этой стране, послом Армении в ЕС, Бельгии, Нидерландах, Ватикане, Люксембурге. В 1996 году несколько месяцев занимал пост премьер-министра Армении.

Впоследствии работал в частном секторе, был главным консультантом British Petrolium, Alcatel, Telefonica, Bank of America, Merrill Lynch. Назначен послом в Великобритании в 2013 году, до этого занимал эту же должность и в 1998-2000 годах.