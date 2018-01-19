В Киеве перенесли рассмотрение апелляции по мере пресечения для Саакашвили

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Апелляционный суд Киева перенес на 26 января жалобу на отказ Печерского районного суда отправить политика под домашний арест из-за отсутствия одного из членов коллегии судей.

Печерский районный суд Киева 11 декабря 2017 года отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции.

"Они перенесли суд на неделю… На пятницу… По делам судьи. У одного из судей семейные обстоятельства", — заявил Саакашвили в пятницу журналистам в зале заседаний.

Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступной организации был задержан в Киеве 8 декабря 2017 года и провел три дня в СИЗО, а затем был отпущен на свободу судом, несмотря на ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.