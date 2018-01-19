В Польше более 700 раз за сутки ликвидировали вызванные снегопадом ЧС

ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Польским спасателям за минувшие сутки пришлось более 700 раз ликвидировать чрезвычайные ситуации, вызванные сильным снегопадом, сообщает государственная пожарная охрана.

С вечера четверга над Польшей наблюдается циклон, сопровождающийся сильным снегопадом и ветром.

"Почти 3800 пожарных боролись вечером и ночью с последствиями внезапного торнадо и снегопадов. По всей стране пришлось ликвидировать более 700 чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении.

Пожарные уточняют, что самый сильный ветер наблюдался в Нижней Силезии, а больше всего снега выпало в Западно-Поморском воеводстве.

В результате непогоды пострадали два человека – в ДТП, когда автобус из-за ветра съехал с дороги.

Вечером более 50 тысяч человек по всей стране остались без электричества. Устранение аварий на линиях электропередачи продолжается до сих пор.

Как сообщает железнодорожный перевозчик PKP, поезда ходят по расписанию. В некоторых местах с путей пришлось убрать несколько поваленных деревьев.

В настоящее время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий проводит срочное совещание на тему последствий непогоды с министрами внутренних дел и администрации, здоровья, энергетики, национальной обороны.