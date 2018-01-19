Переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде, заявили в Минске

МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, комментируя предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска, что их успех "вряд ли зависит от места проведения", потому "можно перенести хоть в Антарктиду".

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", — заявил Макей.

Его комментарий размещен в пятницу на сайте МИД.