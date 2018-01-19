Поддержка Ниинистё на выборах президента Финляндии снизилась, показал опрос

ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё по-прежнему является сильнейшим кандидатом на выборах президента Финляндии, но число готовых отдать свой голос за его кандидатуру избирателей снизилось на 7% и составляет 68%, таковы результаты традиционного опроса компании Gallup, проведённого по заказу газеты Helsingin Sanomat.
За кандидата от партии "Истинные финны" Лауру Хухтасаари готовы отдать голос 4% (без изменений к декабрю), экс-премьера Матти Ванханена от "Финляндского центра" 3% (+1%), за Мерью Кюллёнен от "Левого союза" 3% (+1%), за кандидата от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен 2% (-1%), за Нильса Торвальдса от Шведской народной партии 1% (-1%), уточняется в сообщении.
Досрочное голосование на президентских выборах проходит в Финляндии с 17 по 23 января. По данным минюста, за два дня уже проголосовали 12,3% избирателей, включая президента Ниинистё и премьер-министра Юхи Сипиля.
Выборы президента Финляндии намечены на 28 января.