Поддержка Ниинистё на выборах президента Финляндии снизилась, показал опрос

ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё по-прежнему является сильнейшим кандидатом на выборах президента Финляндии, но число готовых отдать свой голос за его кандидатуру избирателей снизилось на 7% и составляет 68%, таковы результаты традиционного опроса компании Gallup, проведённого по заказу газеты Helsingin Sanomat.

"Поддержка Ниинистё в декабре была на уровне 75%, сейчас она на уровне 68%. Вторым идет Пекка Хаависто — 11% (минус 1% по сравнению с декабрём). Очень выросла поддержка у Пааво Вяюрюнена — на 5% по сравнению с декабрём, сейчас за него готовы проголосовать 8% избирателей. Он является кандидатом в президенты в четвертый раз", — говорится в сообщении.

За кандидата от партии "Истинные финны" Лауру Хухтасаари готовы отдать голос 4% (без изменений к декабрю), экс-премьера Матти Ванханена от "Финляндского центра" 3% (+1%), за Мерью Кюллёнен от "Левого союза" 3% (+1%), за кандидата от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен 2% (-1%), за Нильса Торвальдса от Шведской народной партии 1% (-1%), уточняется в сообщении.

Исследование проведено с 8 по 17 января 2018 года в виде телефонного интервью, опрошены 1 тысяча респондентов в возрасте 18-79 лет, исследование не проводилось на Аландских островах, погрешность около 3%.

Досрочное голосование на президентских выборах проходит в Финляндии с 17 по 23 января. По данным минюста, за два дня уже проголосовали 12,3% избирателей, включая президента Ниинистё и премьер-министра Юхи Сипиля.

Выборы президента Финляндии намечены на 28 января.