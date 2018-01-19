В Токио следят за ситуацией с задержанной в России японской шхуной

ТОКИО, 19 янв — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии следит за ситуацией вокруг задержанной накануне российскими пограничниками японской шхуны, об этом на пресс-конференции в пятницу сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Накануне стало известно, что небольшая японская шхуна "Никко-мару" (водоизмещение 19 тонн), занимавшаяся промыслом трески, была задержана российскими пограничниками и препровождена в порт Южно-Сахалинска. По данным японского министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, причиной расследования стало возможное расхождение между объемами выловленной рыбы и записями бортового журнала.

"Нам известно, что есть подозрения в расхождениях записей бортового журнала, и сейчас проводится расследование. Мы продолжаем выяснять истинное положение вещей и примем необходимые меры", — сказал министр.