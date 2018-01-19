Лавров и генсек ООН выступили за выполнение СВПД по ядерной программе Ирана

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке выразили приверженность неукоснительному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"С обеих сторон подтверждена приверженность задаче неукоснительного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — сообщили в ведомстве.

Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что Лавров провел встречу с Гутеррешем в Нью-Йорке "на полях" мероприятий Совбеза ООН высокого уровня.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз". Трамп также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что это последний шанс для внесения изменений. Кроме того, он назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.