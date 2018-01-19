Сергей Лавров и Антониу Гутерреш обсудили Сирию и КНДР

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили в Нью-Йорке обстановку в Сирии, а также ситуацию вокруг КНДР и заявили о безальтернативности дипломатических путей урегулирования кризисов, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В ходе переговоров стороны отметили "необходимость их (путей урегулирования) согласования в межправительственном формате и соблюдения заложенного в Устав ООН принципа разделения полномочий главных органов Всемирной организации."
Лавров провел встречу с Гутеррешем в Нью-Йорке "на полях" мероприятий Совбеза ООН высокого уровня.