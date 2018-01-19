БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово могут использовать расследование убийства сербского политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице для того, чтобы взять под контроль населенный сербами север края, заявил РИА Новости глава Минобороны Сербии Александр Вулин.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит утром в минувший вторник в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие". Основная его деятельность проходила на населенном преимущественно сербами севере края, где албанская администрация из Приштины не имеет полной власти.

"Меня беспокоит в данной ситуации то, что данное злодеяние может быть использовано албанскими силами, для того чтобы прийти на север Косово", — сказал Вулин.

Полиция самопровозглашенной республики создала специальную группу по расследованию убийства. Правоохранительные органы непризнанного государства в настоящее время изучают записи камер безопасности с места преступления, опрашивают свидетелей, проводят анализ телефонных переговоров и электронной переписки.

"Что им помешает сказать: у вас есть косовская полиция на севере края, укомплектованная сербами, и вы не можете раскрыть преступление, и сами виновны. Давайте, мол, сменим руководство полиции, назначим тех, кого Приштина посчитает более способными, и введем специальные подразделения косовской полиции, так как ситуация тревожная", — считает глава минобороны Сербии.

По его словам, Белград внимательно следит, чтобы не произошло "взятие севера края" под прикрытием произошедшей трагедии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.