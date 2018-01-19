БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово могут использовать расследование убийства сербского политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице для того, чтобы взять под контроль населенный сербами север края, заявил РИА Новости глава Минобороны Сербии Александр Вулин.
"Меня беспокоит в данной ситуации то, что данное злодеяние может быть использовано албанскими силами, для того чтобы прийти на север Косово", — сказал Вулин.
Полиция самопровозглашенной республики создала специальную группу по расследованию убийства. Правоохранительные органы непризнанного государства в настоящее время изучают записи камер безопасности с места преступления, опрашивают свидетелей, проводят анализ телефонных переговоров и электронной переписки.
По его словам, Белград внимательно следит, чтобы не произошло "взятие севера края" под прикрытием произошедшей трагедии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.