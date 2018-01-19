В США прокомментировали результаты допроса главы Fusion GPS

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Протокол допроса главы фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона в рамках так называемого "дела РФ" поднимает вопросы об отмывании денег, заявил в четверг главный демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф.

Ранее в тот же день данный комитет опубликовал протокол допроса Симпсона, проведенного в ноябре прошлого года. Объем обнародованного документа составляет 165 страниц.

"В рамках нашего расследования по РФ комитет только что опубликовал протокол допроса. Симпсон поднимает ряд вопросов об отмывании денег, которые комитет должен расследовать", — написал Шифф в своем микроблоге в Twitter.

Также Шифф отметил, что в опубликованном документе приводятся серьезные доводы о том, что компания Trump Organization может быть причастна к "отмыванию денег с представителями РФ".

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".