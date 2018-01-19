Лавров встретился с министром иностранных дел Кувейта

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке "на полях" мероприятий Совбеза ООН высокого уровня с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом и обсудил с ним актуальные аспекты двусторонних отношений, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в соцсети Facebook.
Отмечается, что "был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам двусторонних отношений", а также ключевым темам международной и ближневосточной повестки дня, в том числе с учетом нынешнего статуса Кувейта как непостоянного члена СБ ООН.